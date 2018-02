Dodô será integrado ao Botafogo na próxima semana A boa notícia para os torcedores do Botafogo foi a chegada do Brasil do atacante Dodô. O jogador tinha contrato com o Al-Ain, da Arábia Saudita, até o final de janeiro, mas conseguiu a liberação e até domingo ficará de férias no Guarujá, em São Paulo, e será apresentado na próxima semana pelo time carioca. O técnico do Botafogo, Cuca, é um dos mais empolgados com a chegada da Dodô. O treinador disse que vai conversar com o atacante para saber se ele tem condições de ser escalado na estréia do Campeonato Carioca, contra o Madureira, no dia 24. Outro motivo de alegria para Cuca nesta quarta-feira foi a chegada a Vitória, local da pré-temporada do Botafogo, do lateral-direito Flávio, ex-Figueirense. A posição era a principal carência da equipe e o atleta, revelado pelo Fluminense e com passagem pelo Santos, será titular. ?Foi uma conversa rápida. O Cuca me disse que estava precisando de um lateral que atendesse a necessidade de marcar. Respondi que estou acostumado a jogar assim", contou Flávio, que assinou contrato por dois anos. ?Sinto uma grande responsabilidade em vestir a camisa do Botafogo, um clube de massa e muita tradição no futebol brasileiro. Temos obrigação de lutar por títulos.?