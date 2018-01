Dodô também deve deixar Santos O Santos está aprontando os passaportes dos jogadores para uma excursão ao México a partir do dia 11, mas nesta terça-feira Geninho teve uma desagradável surpresa: ele conversou com Dodô e soube que a viagem não está nos planos do jogador. Afinal, seu contrato vence dia 14 e já anunciou que não ficará mais na Vila Belmiro. Com isso e com a saída de Deivid, o treinador pede pressa na contratação de um jogador para a posição e nesta terça-feira o nome de Evair surgiu no CT Rei Pelé como uma opção diante das dificuldades que o time está enfrentando no mercado. A decisão de Dodô é apenas um capítulo de outra novela na vida do Santos. Ao término de seu contrato, o jogador pretende ficar com seu passe e o clube não irá abrir mão dos direitos que considera ter em relação ao atleta, alegando que quando a nova lei que regula essa questão entrou em vigor o atacante tinha contrato em vigência. Esse caso deverá também terminar na Justiça, a exemplo do ocorrido com Deivid. Dodô revelou mais uma vez que não irá ficar na Vila Belmiro, mas disse que desconhece qualquer proposta do Palmeiras para contratá-lo. " Deixei todas essas questões nas mãos de meu procurador, que está cuidando de tudo". Seu representante é Juan Figer, empresário que sempre teve bom relacionamento com os dirigentes do Santos, o que pode facilitar um acordo.