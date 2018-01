Dodô também processa o Botafogo O presidente eleito do Botafogo, Bebeto de Freitas, foi empossado nesta terça-feira no cargo pelo Conselho Deliberativo do clube. Ele, porém, só assume oficialmente a função em 2 de janeiro. O dirigente pretende contratar uma empresa de auditoria para analisar a real situação financeira do Alvinegro. Enquanto isso, o Botafogo vai ter que enfrentar mais uma ação na Justiça Trabalhista. Depois do ex-jogador Gonçalves, agora foi a vez do atacante Dodô pedir o pagamento dos salários atrasados. Ele afirma que a dívida gira em torno de R$ 2 milhões, mas o presidente Mauro Ney Palmeiro alega que o valor é de R$ 400 mil.