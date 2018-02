Dodô vai jogar no futebol coreano Depois de Romário no Catar e Petkovic na China, agora é a vez do atacante Dodô ganhar dinheiro longe do Brasil. O jogador - que rescindiu contrato com o Palmeiras, insatisfeito por não estar sendo aproveitado pelo técnico Jair Picerni - anunciou hoje sua transferência para o futebol sul-coreano. Dodô assinou contrato milionário de dois anos de duração com o Ulsan Hyundai, pelo qual vai receber U$ 2 milhões por temporada. O atacante, de 28 anos, disse estar surpreso com a receptividade do torcedor coreano. ?No Brasil ouvia dizer que a Copa do Mundo de 2002 tinha despertado uma onda de paixão pelo futebol na Coréia do Sul. Mas não esperava ser recebido com tanto carinho. Havia torcedor com foto minha com a camisa da seleção brasileira, tirada quando estive aqui, em 97, convocado para um amistoso em Seul pelo Zagallo?, contou. Ao chegar a Ulsan, Dodô recebeu das mãos dos dirigentes a camisa azul e branca do seu novo time com o número 10, o mesmo que ele usou no São Paulo, Santos, Botafogo e Palmeiras. No seu vôo para a Coréia do Sul, antes do Carnaval, o atacante fez uma escala na Turquia - onde o Ulsan Hyundai fazia pré-temporada - para assinar o contrato. Além de salários, apartamento, intérprete e dois carros, Dodô receberá premiação especial por participação em amistosos, gols e até mesmo passes para gols. ?Adoro o Brasil e tinha propostas de clubes grandes brasileiros para continuar por lá. Mas é muito triste perceber que, atualmente, somente três ou quatros clubes no país têm condições de manter sua folha salarial em dia. Fiz o melhor contrato de minha vida?, garante o atacante, que está hospedado no Hotel Hyundai, o mesmo que recebeu a seleção brasileira durante a última Copa do Mundo.