Dodô vira um problema para Palmeiras Dodô virou mesmo um grande problema no Palmeiras. Desde que foi contratado em julho de 2002, o atacante tem se mostrado um péssimo investimento, pois não justificou a fama de artilheiro - em 17 jogos fez apenas três gols. Não conseguiu se firmar como titular com Levir Culpi e também já iria para a reserva com Picerni quando se revoltou. O treinador não quer mais o jogador, mas ele tem contrato até junho e somente aceita ser liberado se receber o que tem direito. "Eu preciso trabalhar com um grupo de jogadores em que a humildade impere. Sinceramente esperava contar com o Dodô. Só que estou extremamente decepcionado com a sua atitude de terça-feira, quando abandonou o treino. Agora cabe à diretoria tomar a atitude que seja melhor para o clube", resumiu Picerni. A posição pública do treinador não chega nem perto da que ele já antecipou para o diretor de futebol Sebastião Lapola. Picerni afirmou que a dispensa de Dodô, além de não trazer prejuízo para a equipe, serviria para deixar clara a filosofia que está sendo implantada no clube. "Estou começando um trabalho do zero e quem não se encaixar não serve", afirmou o técnico. O recado é mais do que direto para Dodô. Os telefonemas não param entre o empresário Marcel Figer e o presidente Mustafá Contursi, que resolveu assumir o caso. Para haver a dispensa, Marcelo Figer não abre mão do pagamento dos salários do atacante até junho. E Dodô é um dos atletas que mais recebe no Parque Antártica (R$ 80 mil). Botafogo-RJ, seu ex-clube, e Fluminense já demonstraram interesse em ter o jogador para essa temporada.