Dois Alex Alves, rivais e bem diferentes De comum mesmo, o atacante Alex Alves do Atlético-MG e seu xará cruzeirense possuem apenas o nome, a idade ? ambos têm 28 anos ? e a posição em campo. Os dois foram contratados pelos clubes mineiros no decorrer do Campeonato Brasileiro e vivem situações bastantes distintas. Enquanto o reservado atleta do Cruzeiro vive a expectativa de conquistar uma vaga de titular no concorrido ataque celeste, o explosivo e temperamental jogador do Atlético amarga a reserva e tenta se recuperar de uma tendinite no joelho esquerdo. Leia mais no Estadão