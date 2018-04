Dois anos de cadeia para a garota nua Os segundos de fama obtidos na partida entre Letônia e Portugal, sábado, podem render até dois anos de prisão para a garota que entrou em campo seminua. Liene, a moça que chamou a atenção de atletas e público apenas por seus atributos naturais e pelo exibicionismo, corre o risco de ser comparada a torcedores violentos e ser processada por hooliganismo. ?Corri em nome da arte?, disse a jovem, que preferiu ter seu sobrenome divulgado apenas como ?Morango?. No depoimento à polícia de Riga, afirmou que se sentia feliz por ver a alegria nos rostos das pessoas, incluindo o técnico Luiz Felipe Scolari, enquanto passeava pelo gramado apenas com biquíni e meias vermelhas e botas brancas. O incidente ocorreu aos 9 minutos do segundo tempo e provocou a interrupção da partida. Logo em seguida, Portugal fez os gols da vitória por 2 a 0 e Felipão ainda brincou, ao afirmar que Liene Morango ajudou, ao tirar a concentração dos rivais. O julgamento não tem data marcada.