Dois clássicos sem gols na Série B Os dois clássicos estaduais disputados neste sábado à tarde pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B terminaram sem gols. Em Salvador, debaixo de muita chuva, Bahia e Vitória não mereceram mais do que isso. Em Recife, no Estádio do Arruda, o Santa Cruz foi melhor, mas não conseguiu vencer o Sport. O empate no Ba-Vi ficou melhor para o Bahia que, com 11 pontos, é sexto colocado. O Vitória, com nove, está fora da zona de classificação, ocupando a 11.ª posição. Em Recife, no "Clássico das Multidões" o Santa Cruz perdeu a chance de assumir a liderança isolada, porque se tivesse vencido chegaria aos 16 pontos e ultrapassaria o Santo André, que soma 15. O atual campeão pernambucano dominou o jogo, teve em Carlinhos Bala o seu melhor jogador e no goleiro Alessandro Magrão, do Sport, seu principal algoz, porque ele praticamente garantiu o 0 a 0. O Santa ficou com 14 pontos, igual a Portuguesa, mas ocupa a terceira posição pelo saldo de gols (8 a 5 para a Lusa). O Sport, com nove pontos, é o 12.º colocado. Em Anápolis, a Anapolina venceu o Vila Nova por 2 a 1, com gols de Wesley, aos 33 minutos, de cabeça, e Adriano Magrão, aos 42 minutos do primeiro tempo. O Vila diminuiu com Lila, aos 17 minutos da etapa final. A vitória reabilitou a Anapolina, chegando aos 10 pontos, ficando em nono lugar. O Vila, com sete pontos, é o 18.º colocado, portanto, na zona do rebaixamento.