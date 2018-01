Dois clubes tentam se isolar na A2 - Flamengo de Guarulhos e Marília, ambos com 11 pontos, entram em campo tentando isolar-se na primeira colocação. Na teoria, o time de Guarulhos tem mais chances de assumir a liderança da Série A2 do Paulista, no complemento da sexta rodada, pois joga em casa. Seu adversário será o Sãocarlense. As duas equipes possuem as melhores defesas - o Flamengo sofreu dois gols e o time de São Carlos apenas três. O Marília joga fora de casa, contra o São José (5). O técnico José Galli Neto conseguiu manter o Flamengo equilibrado e sem perder nenhuma partida até agora - Marília, Bragantino e Rio Preto também estão invictos. O Marília, de Wanderley Paiva e do meia Palhinha, está empolgado e desponta como um dos favoritos ao acesso à elite paulista. Demais partidas: Bragantino x Mirassol , Francana x Rio Preto , Olímpia x Paraguaçuense e São Bento x Nacional.