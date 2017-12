Dois confrontos paulistas na Série C Na tentativa de manter a tradição paulista dentro do Campeonato Brasileiro da Série C, cinco times estarão em campo neste domingo, com dois confrontos diretos, a partir das 16 horas. No total, serão disputados 25 jogos neste domingo válidos pela quarta rodada, que inicia o returno da primeira fase da competição que reúne 63 clubes. O Mogi Mirim joga em casa diante da Portuguesa Santista tentando repetir o resultado do primeiro turno, em Santos, quando venceu por 2 a 0 e chegou ao segundo lugar no Grupo 10, com quatro pontos, um a mais que o adversário, que está em terceiro. Em Sorocaba, o lanterna Atlético, com dois pontos, também precisa bater o Madureira-RJ, líder com sete pontos. Pelo Grupo 13, em Americana, o Rio Branco pega o América, no Estádio Décio Vitta, em Americana (SP), no encontro entre os dois segundos colocados, ambos com quatro pontos. A rodada terá um jogo na segunda e outro na terça-feira. Confira os jogos da quarta rodada: Grupo 1: 18 horas - Grêmio Coariense-AM x Independência-AC. Grupo 3: 16 horas - Abaeté-PA x São Raimundo-RR; 17 horas - São José-AP x Remo-PA. Grupo 4: 16h30 - Parnahyba-PI x Imperatriz-MA e Moto Clube-MA x Tocantinópolis-TO. Grupo 5: 17 horas - Serrano-PE x Icasa-CE. Grupo 6: 15 horas - Coruripe-AL x América-RN; 15h30 - Nacional de Patos-PB x Vitória de Santo Antão-PE. Grupo 7: 17 horas - ASA-AL x Treze-PB e ABC-RN x Baraúnas-RN. Grupo 8: 15h15 - Sergipe-SE x Juazeiro-BA; 16 horas - Ipitanga-BA x Itabaiana-SE. Grupo 9: 16 horas - Ipatinga-MG x Serra-ES. Grupo 10: 16 horas - Mogi Mirim-SP x Portuguesa Santista-SP e Atlético Sorocaba-SP x Madureira-RJ. Grupo 11: 15h30 - Londrina-PR x CENE-MS; 17 horas - Operário-MS x Cianorte-PR. Grupo 12: 15h30 - Paranoá-DF x Grêmio Inhumense-GO; 16 horas - Mineiros-GO x Ceilândia-DF. Grupo 13: 16 horas - Rio Branco-SP x América-SP. Grupo 14: 16 horas - Villa Nova-MG x Cabofriense-RJ. Grupo 15: 16 horas - Joinville-SC x Iraty-PR e ADAP-PR x Novo Hamburgo-RS. Grupo 16: 15 horas - Glória-RS x Hermann Aichinger-SC; 16 horas - Marcílio Dias-SC x Gaúcho-RS.