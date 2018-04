Dois dias antes do jogo do título, Neuer volta a treinar com bola no Bayern

Dois dias antes do jogo em que Bayern de Munique entrará em campo para garantir o título do Campeonato Alemão, Manuer Neuer retornou nesta quinta-feira aos treinos com bola junto com os outros goleiros do time. Essa foi a primeira atividade deste tipo realizada pelo jogador após mais de seis meses, depois de ele ter sofrido uma segunda fratura no seu pé esquerdo durante uma partida contra o Real Madrid pelas quartas de final da Liga dos Campeões, em setembro do ano passado.

O clube bávaro divulgou em seu site oficial um vídeo, no qual mostrou imagens do capitão da seleção alemã praticando defesas e saltando sem dificuldades para agarrar bolas chutadas ao gol por um preparador de goleiros durante uma atividade que contou com a presença de outros jogadores da posição.

Na semana passada, em outro passo anterior de sua recuperação, Neuer havia participado de duas sessões de trabalho físico, com direito à corrida, na companhia de um preparador e um fisioterapeuta do Bayern, cujo time terá pela frente o Augsburg, neste sábado, fora de casa, em busca de uma vitória que lhe assegurará o título do Alemão por antecipação, já na 29º rodada de um total de 34 a serem disputadas na competição.

Com 69 pontos na liderança disparada da tabela, o time comandado por Jupp Heynckes está 17 à frente do vice-líder Schalke 04, que também joga como visitante neste sábado, contra o Hamburgo. E até mesmo um empate com o Augsburg já fará o Bayern se tornar "virtual" campeão, pois chegaria a 70 pontos, que é o máximo que a equipe de Gelsenkirchen pode atingir se ganhar as suas seis partidas restantes. O primeiro critério de desempate em caso de igualdade na pontuação é o saldo de gols, no qual o time de Munique ostenta uma larga vantagem - tem 52 gols de saldo, contra 13 do Schalke.

Por causa do longo período afastado dos gramados por lesão, Neuer não pôde ser convocado pelo técnico Joachim Löw para defender a seleção alemã contra o Brasil, no final do mês passado, em amistoso em Berlim no qual o time comandado por Tite venceu por 1 a 0.

A partida marcou o reencontro entre os países após a goleada de 7 a 1 que a seleção brasileira sofreu do rival na semifinal da Copa de 2014, no Mineirão, em Belo Horizonte. Campeão do mundo naquele Mundial, Neuer também ficou fora de amistoso contra a Espanha, em Dusseldorf, pouco dias antes do duelo contra os brasileiros.

Recuperado, Neuer deve figurar na lista final de convocados de Löw para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, que será anunciada no dia 15 de maio. A Alemanha integra o Grupo F da competição, que também conta com México, Suécia e Coreia do Sul. A estreia será no dia 17 de junho, contra os mexicanos, em Moscou.