Dois dias após estrear, Salgueiro é apresentado pelo Botafogo

No domingo à noite, às 19h, o Botafogo enfrenta o Vasco em São Januário e Salgueiro, contratado junto ao Olimpia, do Paraguai, quer de novo ajudar a equipe a alcançar uma vitória. "É um compromisso importante. Não é necessário estar em campo para saber da importância de jogar numa equipe como o Botafogo. Sei da responsabilidade e tenho que me preparar para estar sempre bem", comentou ele.

Antonio Lopes elogiou o reforço: "É um atleta de qualidade, extraordinário e tenho certeza que vai deixar muita saudade lá (no Olimpia). Lamentaram muito sua saída pelo futebol que praticou lá", apontou o dirigente. Nos três jogos que o Olimpia fez no ano antes da saída do uruguaio, em só um ele foi titular.