Dois empates na rodada da Série B Numa partida muito equilibrada, Anapolina e Mogi Mirim empataram por 1 a 1, na tarde deste domingo, no estádio Jonas Duarte, em Anápolis, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com o resultado, o time goiano fica na 18ª colocação e contabiliza 22 pontos. Com a mesma pontuação, os paulistas sobem para o 19º lugar. O jogo foi bastante truncando no primeiro tempo. O time da casa até que tentou atacar, diante de um adversário preocupado com a marcação. Os gols surgiram somente na segunda etapa. O Mogi Mirim abriu o placar aos 38 minutos, com Bruno Leite. O empate veio com Babau, aos 47. No outro jogo da Série B neste domingo, em Belém, Remo e América-MG também empataram, por 2 a 2. O time paraense é o terceiro colocado, com 32 pontos. Já os mineiros ocupam a 21ª posição, com 21. No estádio Mangueirão, o América saiu na frente com Fred, aos 22 minutos. O empate veio aos 45, com Márcio. Na segunda etapa, o time mineiro voltou a marcar aos 12, novamente com Fred. E, aos 28, o Remo deixou tudo igual com Valderi.