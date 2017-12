Dois empates na rodada do inglês No complemento da rodada deste final de semana pelo Campeonato Inglês, dois jogos foram disputados neste domingo. O Birmingham empatou em 2 a 2 com o Aston Villa, no campo do adversário, enquanto no confronto entre Tottenham e Leicester, outro empate: 4 a 4. O líder Arsenal jogou sábado e venceu o Chelsea por 2 a 1.