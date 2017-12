Dois empates na Série A1 do Paulista A luta pela liderança do Campeonato Paulista da Série A-1 continua bastante equilibrada. Os dois jogos realizados neste sábado à tarde terminaram empatados, praticamente não alterando a pontuação. O líder é o União São João, com 28 pontos . Na Rua Javari, na capital, Juventus e Mogi Mirim empataram, em 2 a 2. O mesmo placar foi registrado, em Ribeirão Preto, onde o Botafogo teve que correr muito para sair de um resultado adverso de 2 a 0 para o América. O empate entre ambos foi justo. Juventus 2 x 2 Mogi Mirim - Mesmo jogando em casa, o Juventus não conseguiu vencer o Mogi Mirim. O resultado, no final, fez justiça ao que os dois times realizaram em campo, deixando o Juventus com 24 pontos, na terceira posição, e o Mogi, com 23 pontos, na quinta posição e com nove jogos invicto. O jogo foi cheio de alternativas. Num rápido contra-ataque, o Mogi abriu o placar com Curê aos 13 minutos. Mas aos 14 minutos, o Juventus empatou com Márcio. O artilheiro Alex Alves, cobrando pênalti, desempatou para o Juventus aos sete minutos do segundo tempo. Este foi o 14º gol do artilheiro da competição. Melhor em campo, o Juventus teve a chance de liquidar o jogo, mas não aproveitou. E foi castigado aos 22 minutos, quando o zagueiro Selmo Lima, de cabeça, empatou. Os dois times ainda sonham com a liderança. Botafogo 2 x 2 América - Não deu nem para Botafogo e nem para o América. Os dois times buscavam a reabilitação dentro do Campeonato Paulista da série A-1, mas ficaram no empate justo, de 2 a 2. O resultado deixou o Botafogo com 19 pontos e o América com 21 pontos, mas ambos estão fora da briga pelo título da temporada. O América começou arrasador abrindo 2 a 0, com gols de Éwerton a um minuto e Reinaldo aos seis minutos. Os gols desnortearam os jogadores do Botafogo, que demoraram para se acertar em campo. O empate só aconteceu no segundo tempo e com muito sacrifício. Saulo diminuiu aos 14 minutos e César empatou aos 36 minutos, fazendo justiça ao placar.