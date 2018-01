Dois empates no Campeonato Francês Os dois jogos deste domingo pela 7ª rodada do Campeonato Francês terminaram 0 a 0. Os empates foram entre Bordeuax e Monaco e entre Sedan e Olympique de Marselha, quatro equipes que fazem uma campanha modesta até agora. O líder da competição é o Lens, que derrotou o Sochaux por 3 a 0 no sábado.