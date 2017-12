Dois empates pelo Paulista da B2 Na abertura da segunda fase do Campeonato Paulista da Série B2, quinta divisão, neste sábado, dois jogos foram realizados na região serrana e acabaram empatados pelo mesmo placar: 2 a 2. O Águas de Lindóia empatou em casa com o Itararé, enquanto o Serra Negra, também em casa se igualou ao Joseense. Com isso, os quatro clubes estão absolutamente iguais: com um ponto e dois gols marcados. Neste domingo, mais dois jogos completam a primeira rodada. O Elosport recebe o Jalensense, enquanto o Grêmio Barueri pega em casa o Pirassununguense. Nesta fase, os oito times se enfrentam em dois turnos. Campeão e vice garantem o acesso à Série B1, quarta divisão, em 2004.