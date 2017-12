Dois ?estrangeiros? antecipam chegada Foram antecipadas as apresentações dos atacantes Jardel e Élber à seleção brasileira que inicia nesta segunda-feira um período de treinamento na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Os jogadores - que atuam no futebol europeu - estavam de férias no Brasil. Outro que pode se apresentar ainda hoje é o zagueiro Lúcio, do Bayern Leverkusen. Os outros ?estrangeiros? só chegam ao Brasil na quarta-feira. Ao se integrar à delegação brasileira no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, o atacante Jardel disse que é uma opção "diferente" para a seleção. "Mas não é por isso que quero ficar entrando apenas no segundo tempo, vou tentar conquistar a posição de titular." Junto com Jardel, se apresentaram no Aeroporto Santos Dumont o goleiro Marcos, o zagueiro Cris, o lateral Belletti, os meias Juninho Paulista e Giovanni. Ao desembarcar no Rio de Janeiro, Juninho demonstrou otimismo para o período de doze dias de treinamento na Granja Comary. "É um momento decisivo e não podemos nos dar ao luxo de perder mais pontos". Ainda pela manhã, estão previstos os desembarques no Rio de Élber, Ewerthon e Lúcio. No dia 1º de julho, o Brasil enfrenta o Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo, em Montevidéu.