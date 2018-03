Dois faltam à reapresentação do Fla O zagueiro Váldson e o atacante Roma foram os únicos que não foram nesta quarta-feira à Gávea, durante a reapresentação dos jogadores do Flamengo. Os atletas estavam de folga, desde a eliminação na Copa dos Campeões, quando o time perdeu para o Cruzeiro, por 2 a 1, no último dia 24. A previsão é a de que ambos se reapresentem amanhã. Com o retorno da folga, o Flamengo iniciou a preparação para a disputa do Campeonato Brasileiro. Os jogadores foram submetidos pelo preparador-físico Antônio Mello a testes de físicos. Apesar de não contar com reforços de renome para a disputa da competição, o técnico Lula Pereira se mostrou confiante em um bom desempenho da equipe e reafirmou seu apoio ao atual elenco.