?Dois gols não são nada?, alerta Bianchi Com a experiência de três títulos na Copa Libertadores da América, o técnico argentino Carlos Bianchi mostra todo o seu conhecimento e a sua elegância ao analisar a ótima vantagem de dois gols de diferença obtida pelo Boca Juniors sobre o Santos na noite de quarta-feira em Buenos Aires. "Dois gols não significam nada para mim, porque podem representar muito ou nada", disse o treinador, que diplomaticamente, como lhe é peculiar, desfiou elogios à equipe brasileira: "O Santos tem um grupo muito forte. É uma equipe grande, por isso digo que o Boca está na metade do caminho." Vencedor da competição sul-americana com o Vélez Sarsfield, em 1994, e com o próprio Boca, em 2000 e 2001, garante que sua estratégia para a partida de quarta-feira no Morumbi não será apenas se defender. "Não vamos ficar apenas atrás por mais que tenhamos dois gols de vantagem", declarou Bianchi, que orientou seus jogadores a usar a estratégia de manter a posse de bola, quarta-feira, na La Bombonera. "Carlos nos alertou para cuidarmos com precisão da ordem tática. Nos disse que criando os espaços, os gols iriam chegar naturalmente", destacou o atacante Delgado, herói da partida com os dois gols marcados. Ele se despediu da torcida do Boca, pois após a decisão vai se transferir para o Cruz Azul, do México. Para a finalíssima, o Boca terá um desfalque de respeito. O hábil atacante Schelotto sofreu uma pequena ruptura fibrilar da coxa esquerda, mesma contusão sofrida na perna direita, dia 4 de junho. "Sabia que havia risco, mas preferi corrê-lo pelo significado da partida. Era importantíssimo para o Boca e para mim."