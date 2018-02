Dois jogadores de futebol são mortos a tiros no Iraque Um atirador matou dois jogadores de futebol de um clube iraquiano da cidade de Ramadi, nesta sexta-feira, informou a polícia. Um dos mortos era um dos principais líderes do Ramadi Football Club - seu nome era Mohammed Hamid, de 27 anos. Ele foi assassinado ao lado do companheiro Mohammed Mishaan, de 23. Esportistas, assim como acadêmicos e outros profissionais, têm sido alvo da violência no Iraque. No mês passado, o jogador Ihab Kareem, que atuava no futebol da primeira divisão do país, morreu como resultado de ferimentos sofridos numa explosão em Bagdá. Kareem, que era meio-campista do Al Sena, foi uma das vítimas de uma explosão que matou outras 80 pessoas em um mercado. Seu companheiro Ahmed Naser também foi atingido e perdeu a perna na explosão. Ramadi é a capital do estado de Anbar, onde forças dos Estados Unidos e do Iraque lutam contra insurgentes sunitas da Al-Qaeda e de outros grupos de militantes.