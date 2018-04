Dois jogadores do Newcastle sofrem graves lesões

De acordo com o Newcastle, Krul deverá voltar a treinar no final de julho, em tempo de participar do início da temporada 2013/2014. O holandês, que se lesionou durante a derrota por 3 a 0 da sua equipe, vai desfalcar a seleção do seu país em amistosos contra Indonésia e China, em junho.

O clube também revelou que o lateral-direito Ryan Taylor pode perder todo a temporada 2013/2014 do futebol europeu. O defensor sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado do joelho, em um reincidência de uma contusão de agosto do ano passado.

Taylor voltou recentemente aos treinamentos, mas se contundiu novamente. "É provável que Taylor perca a maior parte, se não toda a próxima temporada", anunciou o Newcastle, em nota oficial. "Ryan continuará recebendo total apoio de todos do Newcastle United durante este tempo difícil para ele", acrescentou o técnico Alan Pardew.

Restando cinco jogos para o encerramento do Campeonato Inglês, o Newcastle está na 13ª colocação, com 36 pontos, cinco a mais do que a primeira equipe da zona de rebaixamento.