Dois jogos abrem 11.ª rodada da Série B Dois confrontos entre um candidato à classificação e um ameaçado pelo rebaixamento abrem nesta terça-feira a 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A Portuguesa, terceira colocada, com 17 pontos, tenta manter uma seqüência de bons resultados e, depois de vencer o Criciúma por 2 a 0, vai ao Estádio Centenário para jogar contra o Caxias, que começou a semana em crise. Além de ser o último colocado, com apenas nove pontos, o time gaúcho perdeu o técnico Roberval Davino, que pediu demissão após a derrota por 3 a 0 para o Vila Nova. Enquanto o novo treinador não vem, o preparador físico Arthur Ruschel é quem dirige o tim e de forma interina. Também no bloco dos ameaçados, o Ceará, 21.º colocado, com 10 pontos, joga no Estádio Castelão, em Fortaleza, diante do Grêmio. O alvinegro sofre com um jejum de três rodadas sem vitória e terá do outro lado um time animado. Com 15 pontos, o Grêmio está em oitavo e na rodada passada venceu por 1 a 0 o Santo André, em Porto Alegre, acabando com a invencibilidade do líder. A rodada continua na sexta-feira, com mais três jogos. O Marília recebe o Gama, enquanto Guarani e Anapolina se enfrentam em Anápolis (GO). Ituano e Paulista fazem o clássico paulista em Itu (SP).