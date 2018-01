Dois jogos abrem 2ª fase da Série B Com o sonho de integrar a elite do futebol brasileiro na próxima temporada, começa nesta sexta-feira à noite, a partir das 20h30, a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B. Dois jogos serão disputados pelo Grupo A: Santo André x Grêmio e Avaí x Santa Cruz. No sábado, a partir das 16 horas, entram em ação os times do Grupo B. A Portuguesa recebe o Guarani no Estádio do Canindé, enquanto em Recife, o Náutico enfrenta o Marília. Nesta fase, os times se enfrentam dentro do mesmo grupo em turno e returno, com os dois melhores se classificando para o quadrangular final. O confronto entre Santo André e Grêmio coloca frente a frente, no Estádio Bruno José Daniel, o quarto e o quinto colocados da primeira fase. O time paulista, terminou a primeira fase com 34 pontos, enquanto o tricolor gaúcho fez melhor campanha com um ponto a mais e defende uma série invicta de dez rodadas. O último tropeço do Grêmio na competição aconteceu no dia 10 de julho, por 2 a 1, para o Vitória, no Estádio Olímpico. O Santo André tenta a reabilitação, porque vem de duas derrotas consecutivas: 3 a 0 para o Bahia, em Salvador (BA) e 3 a 1 para o Santa Cruz, no ABC. Durante a semana, os jogadores foram até Aparecida do Norte agradecer a classificação e pedir força para a segunda fase. Durante a semana, a diretoria do Santa Cruz prometeu um prêmio de R$ 500 mil caso o time consiga o acesso à Série A de 2006. No Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC), o Avaí tenta bater o Santa Cruz, líder e melhor equipe da primeira fase. O time pernambucano somou 41 pontos e se classificou matematicamente com quatro rodadas de antecedência. O Avaí perdeu na última rodada para o Guarani, por 2 a 0, e se garantiu graças a derrota do Vila Nova para o Ceará também pelo mesmo placar. O time catarinense terminou na oitava posição, com 32 pontos.