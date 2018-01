Dois jogos abrem 2ª rodada da Série B A segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro começa nesta terça-feira, com duas partidas, ambas às 20h30. Dos quatro times em campo, três correm atrás da primeira vitória e o outro já vai a campo de técnico novo. No Sul de Santa Catarina, o Criciúma recebe o São Raimundo. Rebaixado em 2004 na Série A, o time catarinense perdeu fora de casa na estréia, por 3 a 1 para o Caxias, e tenta a reabilitação. Já o clube de Manaus vem de empate por 1 a 1 com o Sport. Em Itu, o Ituano recebe o Caxias. O time paulista perdeu por 4 a 3 para o Vila Nova, em Goiânia, e tem pela frente um adversário animado. Depois de ganhar na estréia, o time gaúcho estréia o técnico Bagé, substituto de Mano Menezes, que foi para o Grêmio.