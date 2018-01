Dois jogos abrem 2ª rodada da Série B Na noite desta sexta-feira começa a ser disputada a segunda rodada da segunda fase da Série B do Brasileiro, com dois jogos pelo grupo B, ambos às 20h30. O Marília recebe a Portuguesa, enquanto que o Guarani enfrenta o Náutico em Campinas. Será uma rodada para os clubes mandantes tentarem a recuperação. Afinal, no primeiro jogo dessa fase, o Marília perdeu para o Náutico em Recife (3 a 0) e o Guarani foi derrotado pela Portuguesa em São Paulo (1 a 0). Como fazem o primeiro jogo em casa, Marília e Guarani precisam da vitória para continuarem com chances de classificação - nessa fase, são apenas 6 partidas e apenas os dois melhores avançam para o quadrangular final. Já no caso de Náutico e Portuguesa, um empate já será bom resultado. No sábado, a partir das 16 horas, vão acontecer os dois jogos do grupo A pela segunda rodada: Santa Cruz x Santo André e Grêmio x Avaí.