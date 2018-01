Dois jogos abrem 3.ª rodada da Segunda Divisão do Paulista A terceira rodada do Campeonato Paulista da Segunda Divisão começa, nesta sexta-feira à noite, com dois jogos. Pelo Grupo 1, o vice-líder Atlético Araçatuba, com seis pontos, enfrenta o Tupã, quarto colocado, com quatro pontos. Este jogo começa às 20 horas, no Estádio Adhemar de Barros, em Araçatuba. Pelo Grupo 4, o Guaçuano recebe o Brasilis, também às 20 horas, no Estádio Luís Augusto Camacho, em Mogi Guaçu. O time da casa vem na penúltima colocação, com apenas um ponto em duas rodadas, e ainda não venceu na competição. Já o estreante Brasilis está melhor colocado, ocupando a vice-liderança, com quatro pontos e invicto. Nesta fase os 48 participantes estão divididos em seis grupos de oito, que se enfrentam entre si em dois turnos. Os quatro primeiros colocados passam à segunda fase. Confira os jogos da 3.ª rodada da Segunda Divisão: Sexta-feira: 20 horas: Atlético Araçatuba x Tupã Guaçuano x Brasilis Sábado: 15h Boa Vista x Radium Mogi das Cruzes x União Suzano Joseense x Osasco Guarujá x São Vicente 19h Presidente Prudente x Ranchariense Domingo: 10h Paraguaçuense x Ilha Solteira José Bonifácio x Jaboticabal Penapolense x Barretos Guariba x Fernandópolis Lençoense x Pirassununguense Sumaré x Capivariano Campo Limpo x Atibaia Guarulhos x Jacareí ECUS x Força Barcelona x Taboão da Serra 10h30 Elosport x Pão de Açúcar 11h Jabaquara x Palestra Assisense x Oeste Paulista 15h Batatais x Inter de Bebedouro Lemense x Matonense Palmeirinha x Velo Clube 16h Itapirense x Campinas