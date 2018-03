Dois jogos abrem 9ª rodada da Série A3 Diferente de outras semanas, a nona rodada do Campeonato Paulista da Série A3 terá dois jogos neste sábado. Às 10 horas da manhã, o Mauaense enfrenta o Guaratinguetá, no estádio Pedro Benedetti, em Mauá. A partida vale "seis pontos", pois as duas equipes estão brigando diretamente por posições no Grupo 2 da competição. O Mauaense, que há duas rodadas passadas era o líder, ocupa a quinta colocação com dez pontos, uma a menos que o Guaratinguetá, quarto lugar. Na última rodada, o Mauaense perdeu para o Independente, por 3 a 2, em Limeira. O grupo é liderado por XV de Piracicaba, ECO e Primavera, todos com 13 pontos. O Guaratinguetá goleou o XV, na última rodada, por 3 a 1. Em Piracicaba, XV de Piracicaba e ECO-Osasco disputam a liderança isolada. O jogo acontece às 19 horas, com transmissão ao vivo da Rede TV. Quem vencer, além de assegurar a ponta da tabela, dará um importante passo rumo a classificação para a segunda fase. Na rodada passada, o clube piracicabano perdeu para o Guaratinguetá por 3 a 1, fora de casa, e viu seus concorrentes se aproximarem. O ECO, por sua vez, empatou, em Osasco, com o Primavera por 1 a 1, resultado que serviu para embolar as primeiras colo cações. Eis como será a 9ªrodada: sábado - 10 horas - Mauaense x Guaratinguetá; 19 horas - XV de Piracicaba x ECO; domingo - 10 horas - Jaboticabal X Inter de Bebedouro; 11 horas - Sãocarlense x Mirassol; Sertãozinho x Noroeste; Primavera x Rio Claro; Palmeiras-B x In dependente e Barretos x XV de Jaú. Classificação: Grupo 1 - 1) Sertãozinho 19 pontos; 2) Mirassol 18; 3) Noroeste 15; 4) XV de Jaú e Barretos 11; 6) Inter de Bebedouro 9; 7) Jaboticabal 5; 8) Sãocarlense 1. Grupo 2 - 1) XV de Piracicaba, ECO e Primavera 13 pontos; 4) Guaratinguetá 11; 5) Mauaense e Independente: 10; 7) Palmeiras-B: 9; 8) Rio Claro: 7.