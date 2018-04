Dois jogos abrem a 2ª fase da Copa FPF A segunda fase da Copa Federação Paulista começa com dois jogos neste sábado. O primeiro será disputado às 16 horas, entre Botafogo e Mirassol, em Ribeirão Preto. Os dois times estão no Grupo 12, que também tem Portuguesa e Rio Claro. À noite, às 20 horas, o Barretos estréia o técnico Roberto Brida contra o Marília. Os dois times estão no Grupo 11, junto com Taubaté e Atlético Sorocaba. Nesta fase, os 24 clubes classificados, formam seis grupos com quatro times, classificando para a terceira fase os primeiros colocados de cada grupo e os dois melhores segundos colocados. No domingo, seis jogos serão disputados. Confira: 10 horas - Santos x Comercial; 11 horas - Ponte Preta x Sertãozinho; 11 horas - Guarani x União São João; 11 horas - Juventus x Corinthians; 11 horas - Rio Claro x Portuguesa e 16 horas - XV de Piracicaba x Bandeirante. Santo André e Noroeste fazem duelo isolado na segunda-feira, às 15 horas. Completando a rodada, na terça-feira acontecem três jogos: 15:00 horas - Osasco x União Barbarense; 15:00 horas - Taubaté x Atlético Sorocaba e 20:00 horas - América x Ituano.