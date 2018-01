Dois jogos abrem a 23ª rodada da B-3 Dois jogos abrem a 23ª rodada do Campeonato Paulista da Série B-3 nesta sexta-feira, feriado do Dia da Independência. Paulista e Serra Negra se enfrentam no estádio Carlos Ferracini, em Caieiras, às 11h, enquanto Pirassununguense e Itararé fazem o jogo de comemoração do aniversário de 94 anos do time de Pirassununga, às 15h, no estádio Belarmino Del Nero. Vice-líder do Grupo 1, com 44 pontos, o Paulista pode ter certa dificuldade ao receber o Serra Negra que precisa vencer todos os seus compromissos se quiser continuar sonhando com a classificação para a segunda fase. Em terceiro lugar, os atletas do Pirassununguense querem dar aos seus torcedores a vitória como presente de aniversário. Para isso, o técnico José Carlos Queiroz vai apostar todas as suas fichas no artilheiro Jefferson. Cancelamento - Dois jogos da B-3 foram cancelados pela Federação Paulista de Futebol por falta de pagamento de taxas de INSS e de arbitragem dos clubes mandantes: Catanduvense x Ranchariense e Gazeta x Prudentino. O cancelamento dessas partidas pode acarretar na desigualdade do número de jogos em que cada time vai disputar, podendo causar uma chuva de liminares no final da primeira fase. No sábado acontece apenas um jogo entre Osan x Guaçuano. Os demais jogos serão disputados domingo: Elosport x Iracemapolense, Amparo x Suzano, Andradina x Tanabi, Comercial Tietê x Vocem, Corinthians B x Montenegro, Grêmio Barueri x Pinhalense, Paulista no x Joseense, Ponte Preta Sumaré x Águas de Lindóia e União do Vale x Jacareí.