Dois jogos abrem a rodada da B-2 O Campeonato Paulista da Série B-2, equivalente à 5ª divisão em São Paulo, terá dois jogos neste sábado. O líder Primavera (20) vai à Guarujá, enfrentar o time da casa. O time de Indaiatuba está fazendo uma ótima campanha na competição. Tem o melhor ataque da competição, com 23 gols, a melhor defesa, com apenas com 2 gols sofridos, sendo que ambos foram de bola parada. Além disso, o Primavera tem o artilheiro do certame, o atacante Zaltron, que já balançou as redes adversárias em sete oportunidades Em outro jogo da rodada, o Jalesense (6) pega o Lençoense (10). Confira os jogos deste domingo: Rio Claro x Guaratinguetá; Capivariano x São Bernardo; Santa Ritense x Radium; Palmeirinha x Santacruzense; Ecus x Linense e Monte Azul x Penapolense. Classificação: 1) Primavera, 20; 2) Rio Claro, 19; 3) Santa Ritense, 18; 4) Monte Azul, 16; 5) Linense, 15; 6) Guaratinguetá, 15; 7) Guarujá, 13; 8) Santacruzense, 11; 9) Penapolense, 11; 10) Ecus, 10; 11) Lençoense, 10; 12) Jalesense, 6; 13) Radium, 6; 14) Capivariano, 6; 15) Palmeirinha, 6; 16) São Bernardo, 1.