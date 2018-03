Dois jogos abrem a rodada da Série B1 A rodada do Campeonato Paulista da Série B1 tem dois jogos neste sábado, a partir das 15 horas. Animado pela goleada sobre o XV de Caraguatatuba por 4 a 0, o Sertãozinho, que tem 29 pontos, pega a Mauaense, que soma apenas 8 pontos. Ao contrário do adversário, a Mauaense faz uma péssima campanha no campeonato e está na lanterna. O Sertãozinho busca os três pontos para encostar nos líderes Barretos e Osasco, ambos com 33 pontos. No outro jogo o Guapira, com 12 pontos, recebe o Batatais, que tem 25, em casa. O Guapira busca a reabilitação na competição, já que vem de derrota por 3 a 1 para o Barretos. Confira os jogos deste domingo, a partir das 11 horas: Palestra x Velo Clube; Barretos x Palmeiras-B; Guarulhos x XV de Caraguatatuba; Lemense x Fernandópolis e Osasco x Tupã.