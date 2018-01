Dois jogos abrem amanhã a Série A3 O Campeonato Paulista da Série A3 começa neste sábado, com duas partidas. O Palmeiras B enfrenta o Rio Claro, no Parque Antártica, enquanto o Mauaense recebe o Independente de Limeira, em Mauá. O clube da capital paulista estréia como um dos favoritos da competição. Mas o Rio Claro montou um time forte para o campeonato estadual e, assim como o Palmeiras, é um dos candidatos ao título e ao acesso. Na outra partida do mesmo grupo, outro favorito entra em campo. O Mauaense é umas das equipes que mais investiu para 2004 na Série A3, depois de ter sido campeão da Série B1. Ele joga contra o Independente, candidato ao rebaixamento. Sem dinheiro para contratar, o time de Limeira foi montado às pressas, somente com jogadores desconhecidos. O grande tempero da Série A3 de 2004, diferente da edição anterior, é o fato de quatro clubes irão subir para a segunda divisão do futebol estadual em 2005. A pior equipe de cada grupo descerá para a Série B1 no próximo ano. Confira a primeira rodada: sábado - Palmeiras-B x Rio Claro e Mauaense x Independente; domingo - Sãocarlense x Noroeste, Jaboticabal x Mirassol, Sertãozinho x XV de Jaú, Barretos x Inter de Bebedouro, Primavera x Osasco e XV de Piracicaba x Guaratinguetá.