Dois jogos abrem amanhã Copa Estado A sétima rodada da Copa Estado de São Paulo tem dois jogos na tarde deste sábado. O Juventus, da Capital, terceiro colocado do Grupo 1, com oito pontos ganhos, vai a Rio Claro enfrentar os donos da casa, que estão em segundo lugar do Grupo 2, com nove pontos. Fechando a rodada jogam Noroeste e Internacional de Bebedouro. O time de Bauru, que recentemente perdeu o técnico Guto Ferreira para o Penafiel, de Portugal, está em quinto lugar no Grupo 3, com oito pontos. Já o time da terra do pintor Cândido Portinari está em sétimo no Grupo 4, com cinco pontos. O jogo entre Ferroviária, apenas quinto do Grupo 2, com oito pontos, contra o Nacional, foi mudado para domingo, às 11 horas, em Araraquara. O time, também da Capital paulista, é apenas o sétimo do Grupo 2, com quatro pontos ganhos. Eis os jogos: Sábado: 15:00 - Rio Claro x Juventus; Noroeste x Internacional de Bebedouro; Domingo: 11:00 - Palmeiras-B x EC Osasco; Ferroviária X Nacional; Ituano x Atlético Sorocaba; Rio Branco x São Caetano-B; XV de Piracicaba x São Bento; XV de Jaú x Santo André; Marília-B x Barretos; Mirassol x Jaboticabal; Rio Preto x Sertãozinho; 15:00 horas - Olímpia x Francana e Paraguaçuense x Matonense.