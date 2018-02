Dois jogos abrem amanhã rodada da A3 Dois jogos válidos pelo Grupo 2 do Campeonato Paulista da Série A-3 abrem, neste sábado, a sétima rodada da fase de classificação. O confronto, em Suzano, entre Ecus e São José, será mostrado ao vivo pela Rede Vida de Televisão, a partir das 19 horas. A partir desta semana, a emissora vai experimentar exibir os jogos da A-3 no sábado, ao invés do domingo cedo. O Ecus, sexto colocado, com sete pontos, faz uma campanha de recuperação, enquanto o São José, quinto colocado com oito pontos, vem de duas derrotas seguidas para Itararé e Grêmio Barueri. A má fase derrubou o técnico Sérgio Valentim, substituído por Darci. Às 15 horas, em casa, o Barueri recebe o ECO-Osasco, num confronto equilibrado. O Barueri está em ascensão, com 10 pontos, em quarto lugar. O ECO trocou de técnico, com a saída de Marcos Falopa para a entrada de Barbosa. O time soma sete pontos, ocupando a sétima posição. Nesta fase, a briga é para ficar entre os quatro primeiros colocados para passar à segunda fase. Os dois últimos de cada grupo serão rebaixados, automaticamente, para a Série B. A rodada será completada domingo com mais sete jogos. Confira a 7ª rodada: sábado - 15 horas - Grêmio Barueri x ECO-Osasco; 19 horas - Ecus x São José (Rede Vida de Televisão). Domingo - 10 horas - Itararé x Primavera; 11 horas - Taboão da Serra x Mauaense, São Vicente x Palmeiras B; 15 horas - SEV x XV de Piracicaba, Rio Claro x Barretos, Monte Azul x Independente e Ferroviária x Jaboticabal.