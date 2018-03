Dois jogos abrem amanhã rodada da B1 A 12ª rodada do Campeonato Paulista da Série B1 será aberta nesta sexta-feira, com dois jogos marcados para as 20h30. Já classificada para a próxima fase, a Santa Ritense, líder do Grupo 1, com 25 pontos, vai a Tupã enfrentar os donos da casa. Com 14 pontos e na quinta posição, o time do técnico Orlando Bianchini precisa da vitória para voltar a figurar entre os quatro primeiros que continuam na luta pelo acesso à Série A3. Em Lins, o Linense tem uma parada difícil pela frente. Em segundo lugar, com 20 pontos, recebe o Batatais, terceiro, com 15. Os dois times estão muito próximos da classificação.