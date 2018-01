Dois jogos abrem Copa Estado nesta sexta A terceira rodada da Copa Estado de São Paulo começa nesta sexta-feira com dois jogos, ambos às 20 horas. O destaque da noite fica por conta do jogo em Campinas. O Santo André tenta manter o aproveitamento de 100% no Grupo 1 jogando contra o Guarani B no estádio Brinco de Ouro. Já os campineiros tentam a reabilitação após derrota para o Juventus, na capital paulista. O jogo terá transmissão ao vivo da Rede Vida. Em São José do Rio Preto jogam América e Matonense no Teixeirão. O time de Matão está embalado na competição após conquistar uma vitória e um empate nas duas primeiras rodadas. Com quatro pontos, divide a liderança do Grupo 4 com Internacional, de Bebedouro, e Comercial, de Ribeirão Preto. Enquanto isso, o América vem decepcionando sua torcida com apenas um ponto nas duas partidas que disputou. A fraca campanha deixa o time na modesta sexta posição do Grupo 3. O jogo entre Araçatuba e Francana, que também será realizado nesta sexta-feira, foi transferido para domingo, às 11 horas.