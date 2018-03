Dois jogos abrem nesta terça a segunda rodada da Série B

A segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B começa nesta terça-feira, quando acontecem dois jogos - ambos às 20h30. São três times paulistas em campo: Marília x Barueri e Santo André x Brasiliense. Veja também: Resultados e classificação Depois do empate fora de casa na estréia contra o Brasiliense, o Marília recebe nesta terça-feira o Barueri, no Estádio Bento de Abreu. O time visitante, por sua vez, começou bem a Série B, ao ter vencido o Gama por 2 a 0. Já no Estádio Bruno José Daniel, o Santo André busca a reabilitação, depois da derrota para o Bragantino na estréia. Para isso, promete atacar o Brasiliense, que vem de empate com o Marília. A segunda rodada da Série B do Brasileiro ainda terá três jogos na sexta-feira e será encerrada no sábado, com outras cinco partidas.