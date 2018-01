Dois jogos abrem returno da Série A2 Dois dias após o encerramento do primeiro turno da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2, os oito times participantes iniciam a disputa do returno. Serão dois jogos nesta terça-feira à noite e outros dois na quarta, com os mesmos confrontos do último fim de semana, mas com os mandos de campo invertidos. Pelo grupo 3, o Araçatuba receberá o Bragantino no Estádio Adhemar de Barros, em Araçatuba, às 20h30. No sábado, o time de Bragança Paulista venceu por 1 a 0. Cada um tem atualmente três pontos, mas o Araçatuba tem saldo de gols superior (-2 contra -1). Em Ribeirão Preto, no mesmo horário, o Comercial (segundo, com quatro pontos) irá enfrentar o Juventus (líder com sete pontos) no Estádio Francisco de Palma Travassos. O confronto de sábado, na Rua Javari, na capital, terminou empatado sem gols. Pelo regulamento, os dois primeiros colocados vão garantir o acesso para a Série A1 em 2006. Os dois jogos pelo grupo 4 serão disputados quarta-feira, a partir das 19 horas: Noroeste x Mirassol e São Bento x Bandeirante.