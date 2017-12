Dois jogos abrem rodada da Copa FPF Duas partidas abrem nesta sexta-feira a quinta rodada da Copa Federação Paulista de Futebol (FPF). No Estádio Barão de Serra Negra, às 20h30, o XV de Piracicaba recebe a Ferroviária num jogo em que os dois times tentam manter a rota ascendente. A rodada prossegue com três jogos no sábado e outros quatro no domingo. O XV vem de uma vitória em casa por 2 a 0 sobre o Botafogo e está na quarta posição do Grupo 1, com cinco pontos, enquanto o time de Araraquara goleou o Sertãozinho por 6 a 0 e ocupa a vice-liderança, com sete pontos. Em situação semelhante, acontece o encontro entre Marília e Mirassol, em Marília, no mesmo horário. O MAC vem de uma vitória em casa por 3 a 2 sobre o Taquaritinga, ocupando a quinta posição do Grupo 2, com quatro pontos, enquanto o Mirassol bateu o Araçatuba por 4 a 3 e defende a vice-liderança, com seis pontos. Confira os jogos da quinta rodada: Sexta-feira - 20h30 - XV de Piracicaba x Ferroviária e Marília x Mirassol; Sábado - 15h - Grêmio Barueri x Nacional; São Paulo x Santos; 19h - Botafogo x Matonense; Domingo - 11h - Taquaritinga x Rio Preto; Guarani x Independente; Corinthians x Ituano; Portuguesa x Palmeiras; ECO-Osasco x Internacional de Limeira; 15h - Rio Claro x Comercial e Oeste x Noroeste.