Dois jogos abrem rodada da Série A II A nona rodada do Campeonato Paulista da Série A2 será iniciada neste sábado com dois jogos. Destaque para a partida entre o líder Taquaritinga e o Olímpia, às 20 horas, pelo Grupo 1, que será realizado no Estádio "Adail Nunes da Silva" , em Taquaritinga, e terá transmissão ao vivo pela ESPN-Brasil. O Taquaritinga, vice-campeão da Série A3 ano passado, é o time que mais somou pontos nesta temporada. Já fez 21 pontos, dez a mais que o Olímpia, quatro colocado com 11 pontos. "Vamos manter o ritmo", promete o técnico do CAT, Carlos Rabello. Na outra partida do dia, às 15 horas, o Nacional receberá a Matonense, no Estádio "Nicolau Alayon", em São Paulo, pelo Grupo 2, tentando derrubar o último invicto da competição. Dois times mudaram de técnico após a última rodada. O Flamengo de Guarulhos trocou Souza por Pardal, que estava na Ferroviária, que disputa a Série A3. O Mirassol trocou Márcio Rossini por Roberval Davino, ex-Marília. O campeonato já está no returno e alguns times já começam a despontar. No Grupo 1, os favoritos pelas duas vagas nas semifinais são Taquaritinga, Oeste e Francana. O Grupo 2, a dupla de Sorocaba - São Bento e Atlético - está se revezando na ponta a cada rodada. Confira os jogos da rodada: sábado - Nacional x Matonense, Taquaritinga x Olímpia; Domingo - 16 horas - Comercial x Francana, Bandeirante x Mirassol, Oeste x Rio Preto, São José x Flamengo, Sãocarlense x Atlético Sorocaba e Bragantino x São Bento. Classificação - Grupo 1 - 1) Taquaritinga 21 pontos; 2) Oeste 17; 3) Francana 16; 4) Rio Preto e Olímpia 11; 6) Mirassol 6; 7) Comercial e Bandeirante 4. Grupo 2 - 1) São Bento 14 pontos; 2)Atlético Sorocaba 13; 3) Matonense 12; 4)Bragantino e São José 1 1; 6) Flamengo e Nacional 10; 8) Sãocarlense 3.