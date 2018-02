Dois jogos abrem rodada da Série A3 A 6ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3 começa neste sábado, com dois jogos. O destaque é o Palmeiras-B, líder do grupo 2 com 15 pontos, que recebe o Mauaense, com apenas 2 pontos até agora. O Palmeiras-B é o melhor time do campeonato. Ainda mantém 100% de aproveitamento, com 5 vitórias em 5 jogos, e já fez 12 gols. Enquanto isso, o Mauaense ainda não definiu quem irá jogar neste sábado. Os jogadores que vieram da parceria com o Corinthians não estão com a documentação pronta. Assim, caso o time que veio do Corinthians, treinado por Adailton Ladeira, não esteja liberado pela Federação Paulista da Futebol para disputar o campeonato, a equipe que vem jogando, comandada pelo técnico Nelson da Silva, entrará mais uma vez em ação. No outro jogo do dia, também pelo grupo 2, o Independente enfrenta a SEV. O Independente está na quinta colocação, somando seis pontos, e nesta semana quase perdeu seu técnico, Celso Teixeira, para o Corinthians-AL. A SEV está com apenas dois pontos. Confira todos os jogos da sexta rodada: sábado - Palmeiras-B x Mauaense (11h) e Independente x SEV (16h); domingo - Jaboticabal x XV de Jaú (10h), ECO-Osasco x Itararé (11h), Primavera x Taboão da Serra (11h) e São Vicente x ECUS; Ferroviária x Rio Claro (15h); São José x Grêmio Barueri (15h30); Barretos x Monte Azul (16h).