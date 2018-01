Dois jogos abrem rodada da Série A3 A 13ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3 terá dois jogos neste sábado, ambos válidos pelo grupo 2. Os líderes, XV de Piracicaba e Palmeiras B, vão estar em campo no domingo, quando acontecem mais 7 partidas. Abrindo a rodada, às 10 horas deste sábado, o Grêmio Mauaense busca a sua primeira vitória no campeonato e recebe o ECO-Osasco, que soma 18 pontos e está em 5º lugar. Às 15 horas, o vice-líder Grêmio Barueri recebe o ECUS, que está em 7º lugar na chave. Ao término da primeira fase vão seguir adiante apenas os quatro primeiros colocados de cada grupo. Além disso, os dois últimos das chaves serão rebaixados para a Série B. Confira os jogos da rodada: sábado - Mauaense x ECO-Osasco (10h) e Grêmio Barueri x ECUS (15h); domingo - XV de Jaú x Independente (10h), Taboão da Serra x São José (11h), Primavera x São Vicente (11h), SEV x Jaboticabal (15h), Monte Azul x Rio Claro (15h), Itararé x Palmeiras-B (15h) e XV de Piracicaba x Ferroviária (16h).