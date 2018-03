Dois jogos abrem rodada da Série B A quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro será aberta nesta terça-feira, com duas partidas. Os quatro times que estarão em campo, a partir das 20h30, ocupam o bloco intermediário nesta reta inicial da competição e três deles lutam contra um pequeno jejum de vitórias. Em Caxias do Sul, no estádio Centenário, o Caxias recebe o Gama. Ambos têm quatro pontos, depois de vencerem na estréia e somarem um empate e uma derrota cada um. No outro jogo do dia, em Santa Bárbara D´Oeste, o União Barbarense encara o Marília. O time da casa bateu o Náutico por 2 a 0 na estréia, mas depois perdeu para Sport e Bahia. Já o visitante chega embalado pela vitória de 2 a 0 sobre o São Raimundo, no sábado passado, e tem 4 pontos. A rodada continua na sexta-feira, quando a Portuguesa joga contra o Bahia, no Canindé, e o Paulista vai até Salvador encarar o Vitória.