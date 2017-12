Dois jogos abrem rodada da Série B1 A Série B-1 do Campeonato Paulista tem dois jogos neste sábado. O Guapira (14) recebe o Velo Clube (26), em casa. O Velo Clube terá a estréia do técnico Tonho, que chega em Rio Claro para substituir Narezzi, que deixou o Velo para se transferir para o time Sub-20 do União Barbarense. Outro jogo da rodada é entre o vice-lanterna Mauaense (11) e a Ferroviária (24). Confira os jogos deste domingo: Palestra x Batatais; Lemense x Palmeiras-B; EC Osasco x XV de Caraguatatuba; Barretos x Fernandópolis e Guarulhos x Tupã. Classificação: 1) EC Osasco 38; 2) Barretos 37; 3) Sertãozinho e Palmeiras-B 35; 5) Palestra 27; 6) Batatais e Velo Clube 26; 8) Ferroviária 24; 9) XV de Caraguatatuba 20; 10) Lemense 17; 11) Fernandópolis 15; 12)Tupã e Guapira 14; 14) Mauaense 11; 15) Guarulhos 10.