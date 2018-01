Dois jogos abrem rodada da Série B1 O Campeonato Paulista da Série B1, Quarta Divisão, tem seguimento neste sábado com dois jogos. Às 10 horas da manhã o Grêmio Mauaense, quarto, com 11 pontos, tenta se manter entre os quatro primeiros enfrentando o combalido Guarulhos, lanterna do Grupo 2, com apenas cinco pontos ganhos em nove partidas disputadas. Às 15 horas, em Leme, o Lemense, que tem a estréia do técnico Ari Grecco, está em quinto lugar, com nove pontos, e precisa da vitória para se aproximar da zona de classificação. Mas o adversário será o Santa Ritense, um dos melhores times da chave, com 18 pontos. Sábado - 10h - Mauaense x Guarulhos; 15h - Lemense x Santa Ritense; Domingo - 10h - União Mogi x Ecus; 11h - Palestra x Primavera; 15h - Velo Clube x Fernandópolis; Monte Azul x Batatais e XV de Caraguá x Capivariano.