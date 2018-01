Dois jogos abrem rodada do Italiano Dois jogos abrem neste sábado a 14ª rodada do Campeonato Italiano: Bologna x Parma e Piacenza x Chievo. O Bologna é uma das surpresas do competição. A equipe está na sexta posição, com 23 pontos, um a mais que o Parma. A estrela do Bologna é o atacante argentino Julio Cruz, que marcou seis vezes neste campeonato. No Parma, estão confirmados os brasileiros Júnior e Adriano, que já fez sete gols. No último domingo, Adriano deu a vitória ao Parma. Ele fez os dois gols da vitória de 2 a 0 sobre a Reggina. Fora de casa, o Chievo, que novamente faz uma bela campanha (quinto colocado com 23 pontos), enfrenta o Piacenza, 13º com 12 pontos. Assim como no ano passado, em que tinha sido recém-promovido, o Chievo, de Verona, mais uma vez surpreende. O destaque da equipe comandada por Luigi del Neri nesta temporada é o centroavante alemão Oliver Bierhoff, que formará o ataque com Marazzina. No Piacenza, o técnico Andrea Agostinelli terá desfalques: Hubner, Zerbini, Boselli, Lamacchi e Orlandoni e o colombiano Johnnier Montaño.