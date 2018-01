Dois jogos abrem rodada do Italiano Dois jogos abrem neste sábado a 21ª rodada do Campeonato Italiano. O Chievo recebe o Livorno em Verona, enquanto o Parma, em casa, joga contra a Udinese. A líder Juventus entra em campo no domingo. Pega a Atalanta, como visitante. E o Milan, segundo colocado a cinco pontos de distância, receberá o Bologna.