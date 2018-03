Dois jogos abrem rodada do Paulista B2 Dois jogos válidos pela 13ª rodada do Campeonato Paulista da Série B2, quinta divisão, acontecem neste sábado. O destaque fica por conta do jogo no Circuito das Águas. Às 15 horas jogam Águas de Lindóia e Jalesense, que lideram o Grupo 1, com 23 pontos. O time de Jales, entretanto, tem melhor campanha e joga por um empate para se manter à frente. Às 20 horas, o Serra Negra recebe a Penapolense. Os dois times ainda brigam pela classificação à próxima fase. Com 20 e 18 pontos, respectivamente, ambos brigam ainda com Pirassununguense (18) e Lençoense (13) pelas duas últimas vagas à próxima fase da competição. Confira a 13ª rodada: Sábado - 15h - Águas de Lindóia x Jalesense; 20h - Serra Negra x Penapolense; Domingo - 11h - Jabaquara x Campo Limpo; Grêmio Barueri x Guarujá; Campinas x Joseense; 15h - Lençoense x Pirassununguense; Itararé x Elosport.