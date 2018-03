Dois jogos abrem rodada na Série B-1 Dois jogos abriram a 14ª do Campeonato Paulista da Série B-1. Em Guapira, a equipe da casa foi derrotada pelo Barretos, pelo placar de 3 a 1. Pequê foi o destaque do time visitante. O jogador fez seu primeiro gol aos 8 da etapa inicial e depois fez mais um, aos 5 do segundo. Dudu, de pênalti, também marcou para o Barretos. Chiclete fez o único gol do Guapira. O Barretos, com esta vitória, chegou aos 30 pontos e encostou nos líderes Palmeiras-B e Osasco. Em Mauá, o Guarulhos conquistou uma importante vitória fora de casa. Venceu a equipe do Mauaense, por dois gols a um e trocou de posições na tabela com o adversário. A equipe da grande São Paulo saiu da lanterna, somou nove pontos e deixou o Mauá com a última posição na competição com oito.